Власти Тамбовской области продлили ограничительные меры до 26 июня

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18 июня 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tvtambov.ru

Человек в маске. Фото: Pixabay

В Тамбовской области продлили ограничительные меры по коронавирусу. Соответствующий документ подписал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Действие ограничительных мер официально продлено до 26 июня, но фактически они будут носить рекомендательный характер. В частности, смягчается перчаточно-масочный режим – теперь все также обязаны использовать СИЗ органов дыхания только в общественном транспорте и помещения органов госвласти.

Жителям Тамбовской области также рекомендовали использовать безналичную форму оплаты проезда, хотя ранее это было обязательное требование. Кроме этого, в регионе разрешили посещать парки и скверы.