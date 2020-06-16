В Тамбовской области число пациентов с коронавирусом превысило четыре тысячи человек

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16 июня 2020, 10:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Средства защиты. Фото: pixabay.com

В Тамбовской области число пациентов с коронавирусом превысило четыре тысячи. Об этом сообщает администрация региона.

Известно, что количество подтвержденных случаев заболевания – 4026 , из них 1422 - без клинических проявлений.

За минувшие сутки в регионе подтверждены 64 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1976 человек, в том числе 971 выписан из стационара, 1005 сняты с амбулаторного наблюдения на дому.

В области на госпитализации сейчас находятся 479 жителей, из них диагноз "пневмония" у 403. На карантине дома под медицинским наблюдением – 4063 человека, из них с подтвержденным COVID - 1555.

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