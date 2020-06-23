В правительстве Кировской области опровергли отставку главы региона

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23 июня 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gorodkirov.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев. Сайт правительства КО

В пресс-службе правительства Кировской области прокомментировали слухи об отставке губернатора Игоря Васильева.

Информацию об отставке Игоря Васильева, предоставленную нам источником, прокомментировали в пресс-службе правительства Кировской области.

«Это слухи и данная информация не имеет никакого отношения к действительности», – сообщила начальник регионального управления массовых коммуникаций Елена Черных.

Ранее появилась информация о том, что Васильеву якобы ищут замену «среди депутатов с кировскими корнями». Причинами «отставки» губернатора называли недавние задержания чиновников – бывшего вице-губернатора региона, а также двух бывших министров.