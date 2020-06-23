«Закон - это у вас там в Москве, а у нас тут свои законы»

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23 июня 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели», Николай СОЛДАТЕНКОВ ]

Фото: соцсети

Да, примерно так ответил калужский адвокат на реплику защитника моего сына о том, что местные следователи, полицейские, судьи действуют не совсем по закону.

В розыск без розыска

В статье «Два два восемь. Посадить можно любого» (26.04.20), рассказывалось, как сына задержали в аэропорту Внуково, когда он, ничего не подозревая, проходил паспортный контроль. Выяснилось, что с декабря прошлого года он был объявлен в розыск в качестве подозреваемого в совершении преступления по ст. 228 УК РФ, часть 2 (незаконное приобретение, хранение и переработка наркотических средств). Предыстория такова: летом прошлого года оперуполномоченный по Калужской области полицейский Фарманян, «получив оперативную информацию», обнаружил несколько кустов конопли, растущих возле дачного участка знакомого сына. Полицейский «установил скрытое наблюдение» и целый месяц наблюдал, как разные молодые люди «ухаживали и периодически обрывали» сорняк. В последний день августа оперуполномоченный, взяв с собой понятых, арестовал хозяина (правда, по документам дом принадлежит не ему, а родственнику) и еще одного парня, приехавшего в гости на выходные. Далее в деле появляются не только недавно срезанные парнями кусты, но и несколько увесистых мешков с коноплей и какое-то количество каннабиса (собственно, наркотика).

Знакомый, задержанный с поличным, указал на сына как на соучастника, и следователь, ведущий дело, поручил оперуполномоченному Фарманяну его найти. Как следует из документов, тот три раза приезжал на квартиру сына, говорил с соседями, однако найти якобы не смог. Поэтому в декабре следователь обьявил парня в розыск. В аэропорту сына задержали, приехал опер, надел наручники и отвез в Калугу, где на следующий день состоялся суд с приговором - «арестовать». Так вместо футбольного матча в Милане мой сын оказался в СИЗО Калуги и сидит там до сих пор.

А что же защита, адвокаты, я, как отец? А мы пишем жалобы, возражения, протесты, подаем апелляции. И...? Ну, для тех, кто не имел «счастья» общения с правоохранительной системой, рассказываю: все жалобы на очевидные нарушения следствия, суда, прокуратуры, которые мы направляем в Верховный Суд РФ, Генеральную Прокуратуру, министру МВД, в Следственный комитет пересылаются «по месту назначения», то есть в те самые организации, чьи действия мы считаем незаконными. И неудивительно, что в ответ получаем: «факты не находят подтверждения», «в удовлетворении отказать», «оставить без удовлетворения»... Кто ж так сразу признается в своих ошибках?

Кому «травки»?

Хорошо, допустим, что, по версии калужских правоохранительных органов, никаких нарушений закона не было и нет. Но вот полицейский Фарманян «скрытно наблюдал» за коноплей в течении месяца. То есть, вместо того, чтобы при обнаружении сорняка сразу же вынести предписание хозяевам, чтобы те уничтожили траву, а в противном случае выписать штраф (1500-2000 рублей), он, по сути, способствовал распространению наркотиков на территории Калужской области. Во всяком случае, со стороны это выглядит именно так. Ведь сколько наркоманов за тот месяц обрывало кусты и днем и ночью, когда Фарманян «скрытно не наблюдал»? Очевидно, что много. Однако если его непосредственное начальство не увидели в этом ничего противозаконного, то, может, в Калужской области так и работают?

Другой вопрос: в кино мы видим, как полицейские приглашают в понятые случайных людей, просто оказавшихся рядом. Но это в кино, а в жизни опер привез для этого своих соседей по поселку, где живет сам. И именно они зафиксировали мешки с травой в доме. Вот только чтобы набить мешки под завязку, нужно посеять целое поле, но никак не пару кустов. А о том, как, наркотики порой «обнаруживается» у обвиняемых, мы знаем на примере журналиста Голунова (которого под давлением общественности суд оправдал, а вот «нашедших запрещенные вещества» полицейских арестовал).

Что значит «хранить» по-калужски?

Вызывает удивление и то, что сына обвиняют в хранении наркотиков. Ведь в соответствующем пункте Постановления Пленума Верховного Суда РФ сказано, что под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления (содержание их при себе, в помещении, тайнике и других местах). То есть, доказывать следует фактическое владение наркотическими средствами обвиняемым - то есть, в карманах, в тумбочке стола в его квартире... Но это - на бумаге. На деле же - при том, что ни у Солдатенкова, ни в его квартире, на его одежде и вещах никаких следов наркотических веществ не было обнаружено (да их и не искали), и сын в момент задержания парней находился совсем в другом месте, а вот обвинение в хранении и употреблении - есть.... Кстати, результаты психиатрической экспертизы также не характеризует его как человека, употребляющего наркотики, а единственным основанием для привлечения его в качестве

обвиняемого послужил, по сути, оговор знакомого (находившегося

под статьей с длительным сроком заключения) и

желание калужских правоохранителей заработать очередной «балл» в

борьбе с оборотом наркотиков. Но тогда с таким же успехом можно отправить под суд всех молодых людей, бывавших на злополучной даче в Калужской области. Местные суды, судя по всему, именно по такому пути и пошли.

Полиция с двойным гражданством?

Итак, на сына дал показания взятый с поличным хозяин дачи и полицейский Фарманян. Правда, показания последнего голословны, никак документально не подтверждены, однако следствие это, видимо, не смущает. Кстати, адвокат обратился с запросом в МВД: каким образом гражданин Армении оказался не только в России, но еще и в правоохранительных органах? Как он получил российское гражданство и отказался ли от армянского? Ведь, судя по информации из открытых источников, Фарманян от армянского гражданства не отказался, а служить в органах людям с двойным гражданством запрещено. Какое у него специальное образование? И можно ли ему вообще доверять (фальсификация документов говорит сама за себя)?Однако служба собственной безопасности МВД переслало запрос в Калугу, а оттуда опять пришли отписки. Точно такие же, как и ответы на наши жалобы по поводу сфальсифицированных рапортов Фарманяна, с которых началось дело. Почему сфальсифицированных? Потому что он не разговаривал ни с соседями сына, не связывался с родителями, не обращался с местному участковому, а только выдумывал рапорты о том, что соседи ничего не знают.

Настоящих же соседей нам пришлось два раза привозить и к следователю, и к судье. Правда, судья Калужского областного суда без каких бы то ни было причин отказался их выслушать (и в этом ни его руководство, ни местная коллегия судей не увидела никаких нарушений). А следователь выслушал, все записал, но к делу показания приобщать не торопился. Он сделал это только после очередной жалобы адвокатов.

Со следственными органами в Калужской области вообще все непросто: например, в рапортах оперуполномоченного были перепутаны даты. Он в рапорте от 12-го числа писал, как 15 числа ездил в столицу на поиски. Писал, что общался с сестрой Солдатенкова (которой не существует в природе). Это было указано в жалобе защиты и - опа! - после этого в деле появляется страничка, где написано - была «техническая ошибка» ... Просьба адвоката предоставить ему опись дела, чтобы таких «технических ошибок» больше не возникало, была выполнена буквально в последний момент. Остается документально неподтвержденным и то, что сына уведомляли в письменной форме, по почте, о заведенном уголовном деле. Полицейское начальство утверждает, что это было сделано, однако номер уведомления не называет (и сейчас ждем ответ на уже наш запрос от Почты России).

А что же прокуратура, которая, в принципе, должна стоять над схваткой? В Калуге все по-другому. Мне, кстати, когда я жаловался на судей, из соответствующих организаций приходили ответы вроде того, что судьи у нас независимые и вмешиваться в их работу не позволено никому. И именно это правило неукоснительно соблюдает прокуратура в Калуге, потому что там не задают следствию, казалось бы, логичных вопросов и со всем соглашаются с судьями. Только раз на суде прокурор вяло поинтересовался у следователя: а как фамилии соседей, какие номера их квартир? Следователь в ответ лишь пожал плечами - на этом все и закончилось. И судье, и прокурору в Калуге пожатия плечами - вполне достаточно. То есть, повесток не высылали, обвинений не предъявляли, розыск оформили задним числом, арестовали под надуманным предлогом, что «пытался скрыться», без предъявления обвинений, а теперь еще и в разговорах мелькает, что «вот вы жалуетесь, идут проверки, судьи и прокуроры злятся». И - нормально...

И нормально?