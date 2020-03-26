Два два восемь. Посадить можно любого

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Статья 228. Покупка, хранение, распространение наркотических средств... Мало кто, особенно родители, станет возражать, что наркотики - зло. Определенно зло, но почему тогда в народе эту статью уголовного кодекса с горькой усмешкой называют «народной»? Может, потому, что, опять-таки, как говорят в народе, она написана и применяется так, что посадить по «два два восемь» можно практически любого. Было бы на то желание...

Министру МВД России

В.А. Колокольцеву

Уважаемый Владимир Александрович!

Вынужден обратиться к Вам с просьбой-жалобой. Дело в том, что 8 февраля моего сына - Александра Солдатенкова 1987 г. р. задержали в аэропорту Внуково, когда он в составе группы вместе со своей невестой собирался лететь в Милан на футбольный матч. Оказалось, что он с середины декабря 2019 года находится в федеральном розыске. Как так? - удивился я, как родитель. А просто за полгода до этого в глухой деревне под Калугой оперуполномоченный ОКОН ОеМВД России по Ферзиковскому району Калужской области младший лейтенант полиции Фарманян задержал двух знакомых сына. И один из них, возле дачи которого рос куст конопли и который, по его же словам, ее периодически срезал и употреблял cannabis, дал показания на сына. Другой же паренек, приехавший позагорать, оказался, что называется, в ненужное время в в ненужном месте и, забегая вперед, получил за это четыре года восемь месяцев условно (хозяину же дачи калужский судья отмерил четыре условных). После задержания и допроса следователь майор Хоботов дал поручение найти Солдатенкова.

А дальше начинаются чудеса: судя по рапортам (в материалах дела), Фарманян приезжал в Москву трижды (на дачу к матери Солдатенкова, где в рапорте неожиданно появляется какая-то двоюродная сестра, которой не существует в природе) и два раза по месту прописки. В рапорте указано, что соседи (какие? их фамилии, адреса? - ничего этого нет) сказали, что разыскиваемый три месяца в квартире не появлялся, связь ни с кем не поддерживает и где он - никто не знает (хотя сын там жил и ни от кого не прятался). На основании рапортов следователь объявляет сына в розыск, а его начальник подполковник Кузнецов эту бумагу подписывает, хотя он мог бы поинтересоваться, почему в рапорте оперуполномоченного с описанием всех проведенных действийот 12 декабря говорится о том, что выезд в Москву был осуществлен 15 декабря....

Почему я вынужден обращаться к Вам? Потому что на основании этих сфальсифицированных рапортов судья Калужского районного суда Игнатов арестовал сына на два месяца. Он не выбрал подписку о невыезде, залог, домашний арест, а выбрал именно СИЗО. По сути - сына взяли в заложники... Для чего? «Следствие считает, что он потребитель наркотиков». На допросе Солдатенков отрицал это, к тому же не было проведено никаких экспертиз. «Он приезжал на эту дачу». Но туда 150 человек приезжало. «Его обвиняют в хранении». В хранении чужого на чужой даче?

Перед тем, как судья еле слышно пробубнил себе под нос решение, адвокат и даже представитель прокуратуры поинтересовались у следователя: а где веские, документально подтвержденные доказательства, что Солдатенков скрывался, почему не было повесток в почтовом ящике, звонков в дверь, на телефоны родителям, на работу? Следователь только пожал плечами.

Однако это не все. Адвокаты обжаловали решение суда как незаконное, а мы привезли на очередной суд в Калугу трех (!) свидетелей-соседей (пенсионерку, воспитателя детского сада, работника районного МФЦ) и невесту сына, с которой он жил в квартире все это время. Привезли подтверждающие это документы, фотографии и так далее... Однако судья Калужского областного суда Поспелов, намеренно назначивший заседание на 10 утра (электричка от Москвы идет почти три часа) и не оповестивший адвокатов о времени и дате рассмотрения, отказался не только выслушать свидетелей и приобщить документы к делу, но и пустить (!) их и родителей в зал - мы два часа так и протоптались за дверью. Кстати, дела в судах Калуги странным образом распределяются судьям с нарушением установленного порядка. Почему так - судья Поспелов ответить затруднился.

А мы протоптались вспоминая то, как актриса, которую поймали с кокаином в трусах отделалась штрафом в 20 тысяч рублей, а полицейский, что подбросил журналисту Голунову наркотики, - увольнением из органов и (пока) домашним арестом, другому же, «нашедшему» у журналиста с телеканала «Звезда» четыре года назад в одном кармане гашиш, а в другом - спайс, не было вообще ничего. В отличии от телевизионщика, получившему три года. Мы вспоминали это и готовились к очередному суду, на котором придется вновь убеждать судью, если тот, конечно, соблаговолит выслушать, что идея покидать страну через международный аэропорт, находясь в розыске, несколько абсурдна. Мягко говоря.

С уважением,

Николай Солдатенков, заместитель главного редактора

еженедельника «Аргументы недели»