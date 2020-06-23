Forbes назвал лучшим российским вузом «Высшую школу экономики»

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Студенты. Фото: pixabay.com

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России.

Первое место в нем получил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Forbes изменил методику рейтинга. В частности, изменения коснулись метрики «Качество образования», где теперь появился параметр «Качество преподавателей̆». В этот критерий входят уровень зарплаты преподавателей, соотношение преподавателей и студентов, наличие и доля иностранных преподавателей.

Параметр «Международная деятельность» теперь состоит из оценок за долю иностранных студентов, которые учатся в вузе, и совместные с зарубежными вузами программы двойных дипломов.