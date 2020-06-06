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Голикова заявила, что в вузах дистанционное обучение может продолжиться осенью

, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Голикова заявила, что в вузах дистанционное обучение может продолжиться осенью
Татьяна Голикова, фото с сайта Кремля

Татьяна Голикова, вице-премьер, руководитель штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, призвала высшие учебные заведения готовиться к возможному продолжению дистанционного обучения осенью.

Весной текущего года дистанционные обучение в вузах и школах введено в связи с распространением коронавирусной инфекцией. Экзамены  также проводились онлайн.

Голикова 5 июня на заседании правления Российского Союза ректоров выразила мнение, что так как пока неизвестно, какая ситуация будет в России с коронавирусом сложится осенью, нужно быть готовым ко второй волне. "Конечно, мы ко всему готовимся, конечно, мы с учетом опыта, приобретенного весной, хотим более достойно пройти период осенне-зимний",— пояснила она.
По факту дистанционного обучения возникли вопросы по поводу пересмотра платы в высших учебных заведениях.

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