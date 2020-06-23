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Эксперт: Не стоит приписывать углеводородам все хорошее, что есть в России

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Эксперт: Не стоит приписывать углеводородам все хорошее, что есть в России
Нефтяная вышка. Фото: pixabay.com

Есть нефтедобывающие страны, которые даже при высокой цене на нефть не развивались должным образом. Так считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

По его словам, имея огромные запасы углеводородов, Венесуэла или Нигерия, к примеру, так и не смогли создать работающие государственные институты и поднять национальную инфраструктуру.

Эксперт считает, что в этом смысле приписывать ценам на нефть всё хорошее, что случилось с Россией за последние два десятилетия, – это примерно, как утверждать, что нацистов под Москвой остановил мороз.

«Разумеется, мороз свою роль сыграл, огромную роль, но ведь против войск Германии воевали такие же люди, на которых лютая стужа действовала ровно тем же образом. Аналогичная ситуация и с нефтью», – заявил Бышок.

ДВа

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