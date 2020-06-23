Володин объяснил необходимость запрета двойного гражданства для чиновников

Люди, которые приходят на госслужбу, должны понимать, что они идут служить своей стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Так он прокомментировал необходимость прописывать в поправках в Конституцию РФ ужесточение требований к лицам, осуществляющим публичную власть, в том числе запрет иметь двойное гражданство.
«Любой человек, осуществляющий управленческие полномочия от имени наших граждан, работать должен в интересах своих граждан, служить должен своей стране», — подчеркнул Володин.
По его словам, такой запрет должен быть, и это только повысит качество власти.
«И не может быть такого, что у человека две родины, два паспорта», – отметил спикер ГД.