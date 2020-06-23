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Володин объяснил необходимость запрета двойного гражданства для чиновников

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Володин объяснил необходимость запрета двойного гражданства для чиновников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдумы РФ

Люди, которые приходят на госслужбу, должны понимать, что они идут служить своей стране. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так он прокомментировал необходимость прописывать в поправках в Конституцию РФ ужесточение требований к лицам, осуществляющим публичную власть, в том числе запрет иметь двойное гражданство.

«Любой человек, осуществляющий управленческие полномочия от имени наших граждан, работать должен в интересах своих граждан, служить должен своей стране», — подчеркнул Володин.

По его словам, такой запрет должен быть, и это только повысит качество власти.

«И не может быть такого, что у человека две родины, два паспорта», – отметил спикер ГД.

ДВа

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