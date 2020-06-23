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В Приморье парад Победы состоится без зрителей

, 08:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: primamedia.ru

В Приморье парад Победы состоится без зрителей
Парад Победы. Фото: kremlin.ru

24 июня парад Победы пройдет в двух городах Приморского края – Владивостоке и Уссурийске.

При проведении торжества будут учтены требования Роспотребнадзора – соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Власти регионы решили провести парад без зрителей, посмотреть торжественное шествие во Владивостоке можно будет онлайн.

В департаменте информационной политики Приморского края отметили, что в регионе предприняты все меры для того, чтобы парад Победы прошел с минимальным риском для здоровья людей.

Помимо соблюдения мер эпидбезопасности, все участники шествия, а также приглашенные на трибуны гости и представители СМИ будут протестированы на коронавирус.

ДВа

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