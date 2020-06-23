Эксперт спрогнозировал темпы снижения смертности от коронавируса в России

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23 июня 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

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Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что К к концу июля летальные исходы в Москве и Московской области снизятся в два-три раза. Согласно прогнозу ученого, в большинстве российский субъектов ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в полтора-два раза.

Тавадян отметил, что столица стала эпицентром заболевания, и процент заразившихся коронавирусом в мегаполисе был в несколько раз выше, чем в других регионах.

По его расчету, "это одна из причин, почему в Москве будет самое значительное снижение смертности". Также повлияло то, что в Москве относительно более строго соблюдаются меры социального дистанцирования.

По прогнозу эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований, последними пик смертности по коронавирусу пройдут Карачаево-Черкессия, Карелия, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинск, Чита, Омск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Томск, Ханты-Мансийск, Курган и Ставрополь.

В Москве, по данным на вечер 22 июня, за сутки скончались 26 пациентов с коронавирусной инфекцией.