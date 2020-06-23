Бывший глава Иркутской области попросил Путина допустить его к выборам

Аргументы Недели → Общество 13+

23 июня 2020, 07:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Экс-глава Приангарья Сергей Левченко. Фото: kremlin.ru

Экс-глава Приангарья Сергей Левченко направил письмо президенту РФ с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона.

Ранее Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года, но такой статус выборов не дает Левченко возможности выдвигать на них свою кандидатуру, поскольку он ушел с поста 12 декабря 2019 года по собственному заявлению.

В письме, адресованном главе государства, говорится о том, что «в сложный для страны период региональные выборы важно проводить без излишних препятствий для избирателей и кандидатов».

Путин принял отставку Левченко и назначил врио главы Иркутской области Игоря Кобзева, который также будет баллотироваться на пост губернатора.