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Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции
Иркутск. Фото: сайт правительства ИО.

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 21 июня включительно. Соответствующие изменения в указ подписал глава региона Игорь Кобзев.

Это не первая пролонгация режима, рекомендующая жителям Приангарье сидеть дома. Ограничительные меры в регионе действуют с 31 марта.

На официальном портале правительства Иркутской области сообщается, что за сутки число новых случаев заболевания коронавирусом в регионе увеличилось на 209. Таким образом общее число заразившихся в Приангарье составляет 4122, причем, 1400 из них составляют вахтовики. Число летальных исходов за последние сутки увеличилось на два и составило 20.

ДВа

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