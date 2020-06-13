Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции

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13 июня 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Иркутск. Фото: сайт правительства ИО.

Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 21 июня включительно. Соответствующие изменения в указ подписал глава региона Игорь Кобзев.

Это не первая пролонгация режима, рекомендующая жителям Приангарье сидеть дома. Ограничительные меры в регионе действуют с 31 марта.

На официальном портале правительства Иркутской области сообщается, что за сутки число новых случаев заболевания коронавирусом в регионе увеличилось на 209. Таким образом общее число заразившихся в Приангарье составляет 4122, причем, 1400 из них составляют вахтовики. Число летальных исходов за последние сутки увеличилось на два и составило 20.