Сенатор Рязанский оценил новый этап снятия ограничений в Москве

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский в прокомментировал объявление нового этапа отмены ограничений в Москве, которые были введены из-за коронавируса.
О новом этапе отмены ограничений 22 июня объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Сенатр одобрил это решение, но отметил, что всем «надо сохранять некую осторожность и на будущее».
«Постепенно ритм жизни в Москве восстанавливается. И такие жёсткие меры регулирования позволили добиться результатов. Теперь мы постепенно снимаем ограничения и возвращаем ситуацию к нормальной жизни. И при этом не снижаем степень внимательности. Относиться к ситуации бесшабашно нельзя. Коронавирус живёт с нами, он рядом. Степень его влияния на наше здоровье несколько уменьшилась, но она не сведена к нулю», — сказал Рязанский.