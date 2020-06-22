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Сенатор Рязанский оценил новый этап снятия ограничений в Москве

, 21:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Сенатор Рязанский оценил новый этап снятия ограничений в Москве
В. Рязанский, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по социальной политике Валерий Рязанский в прокомментировал объявление нового этапа отмены ограничений в Москве, которые были введены из-за коронавируса.

О новом этапе отмены ограничений 22 июня объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Сенатр одобрил это решение, но отметил, что всем «надо сохранять некую осторожность и на будущее».

«Постепенно ритм жизни в Москве восстанавливается. И такие жёсткие меры регулирования позволили добиться результатов. Теперь мы постепенно снимаем ограничения и возвращаем ситуацию к нормальной жизни. И при этом не снижаем степень внимательности. Относиться к ситуации бесшабашно нельзя. Коронавирус живёт с нами, он рядом. Степень его влияния на наше здоровье несколько уменьшилась, но она не сведена к нулю», — сказал Рязанский.

ИЧ

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