Собянин ответил на вопрос об открытии кинотеатров и фестивалей в Москве

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22 июня 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

фото: кинотеатр, pixels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность открытия кинотеатров, проведения фестивалей и экскурсий в столице. По его словам, сейчас один «опрометчивый шаг» может перечеркнуть результаты нескольких месяцев «тяжелой борьбы» с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Главный вопрос, который мне задают многие люди: … когда же в Москву … праздничная атмосфера, которая в "довирусные" времена царила на городских улицах и площадях? Когда придет время для фестивалей? Когда я смогу заказать экскурсию по старой Москве? Когда откроют кино? Поверьте, мне тоже хочется, как можно скорее снять все оставшиеся ограничения», - пояснил он.

Ранее Собянин подписал указ об открытии туристических агентств.