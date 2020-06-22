Голикова назвала сроки ношения масок в России

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22 июня 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: человек в маске, Владимир Веленгурин /globallookpress.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала введенные из-за пандемии новой коронавирусной инфекции ограничении я на территории России. По ее словам, масочный режим придется соблюдать и в осенний период.

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», - пояснила она в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Голикова отметила, что ношение средств индивидуальной защиты предотвратить распространение COVID-19, а также избежать заражения сезонными простудными заболеваниями, в том числе гриппом и пневмонией.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что снятие всех ограничений, введенных в регионах с целью нераспространения коронавируса возможно к февралю 2021 года.