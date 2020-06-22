Sohu назвало оружие России для отражения возможного удара США через Полярный круг

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22 июня 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты рассматривают возможность атаковать Российскую Федерацию через Полярный круг, так как этот путь самый короткий. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах китайских интернет-СМИ.

Издание Sohu пишет, что в случае войны американская сторона, вероятнее всего, постарается нанести мощные удары по крупнейшим промышленным центрам Урала и Сибири. В процитированной публикации отмечается, что у России есть оружие для отражения вероятного нападения. Это боевые единицы Северного флота, оснащенные ракетами «Циркон». Им на помощь придут десятки самолетов Су-35 и МиГ-31, говорится в материале.

Также авторы интернет-портала предположили, что Москва может разместить в Арктическом регионе комплексы С-500, серийное производство которых планируется начать в текущем году.

Ранее сообщалось, что Sohu рассказало о российском оружии для уничтожения американских авианосцев.