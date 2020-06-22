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Sohu назвало оружие России для уничтожения авианосцев США в случае начала войны

, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]

Sohu назвало оружие России для уничтожения авианосцев США в случае начала войны
Авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр», US Navy / globallookpress.com

В случае начала военного конфликта с Российской Федерацией имеющиеся в распоряжении Соединенных Штатов авианосцы могут оказаться бесполезными. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах китайских интернет-СМИ.

Издание Sohu пишет, что в настоящий момент американская сторона располагает одиннадцатью авианосцами, однако у России есть инструмент для уничтожения этих кораблей – подводный флот. Ракеты, которыми оснащены субмарины РФ, способны поразить авианосцы в любой точке земного шара, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли предполагаемый принцип работы секретного лазерного комплекса «Пересвет».

ДЦ

Общество

Sohu назвало оружие России для уничтожения авианосцев США в случае начала войны

Sohu назвало оружие России для уничтожения авианосцев США в случае начала войны

В случае начала военного конфликта с Россией имеющиеся в распоряжении США авианосцы могут оказаться бесполезными. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившемся на страницах китайских СМИ.

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