Бюджетники Комсомольска-на-Амуре вынуждены закупать овощи по завышенной цене

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22 июня 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Заключение контрактов на поставку продуктов питания на второе полугодие 2020 года стало проблемным для бюджетных организаций Комсомольска-на-Амуре. Высокие цены можно объяснить тем, что прошлогодние запасы уже заканчиваются, а новый урожай ещё не созрел.

– Сейчас картошка в опте стоит 76 рублей за килограмм, а две недели назад стоила 28. А осенью будет стоить 16 рублей. Или еще пример: килограмм помидоров в июле стоит 100 рублей, а в августе будет 30. Между тем, в контракте прописывается цена в 159 рублей. И такая ситуация практически по всем овощам и фруктам, – рассказал генеральный директор АО «Плодоовощи» Максим Аликин.

Цены на сельскохозяйственную продукцию в Приамурье поднялись также из-за прошлогоднего наводнения, после которого у местных сельхозпроизводителей был низкий урожай. Да и пандемия COVID-19 создала проблемы с поставкой продуктов питания из КНР.

– В это время спрос превышает предложение. Китай еще не начинает завоз овощей и фруктов со своего юга, вот и получается, что на рынке остались лишь прошлогодние запасы не всегда хорошего качества, но всегда по завышенной цене. К тому же, из-за пандемии изменилась логистика. Если раньше овощи, фрукты везли фурами, то сейчас через границу, в основном, пропускают по железной дороге, а это другие цены на перевозку, плюс перегруз, что сказывается на конечной цене, – отметил предприниматель из Хабаровска Сергей Торбов.

Напомним, дефицит овощей из Китая грозил Хабаровскому краю ещё в феврале 2020 года. Тогда цены на китайские овощи поднялись в полтора-два раза, но, в основном, из-за закрытия пропускных пунктов.

Однако теперешнюю проблему невозможно назвать нерешаемой. По словам Максима Аликина, «логично заключать сейчас контракты по высоким ценам не до конца года, а на квартал, учитывая, что осенью цены упадут, по некоторым позициям даже кратно».

При этом руководители бюджетных организаций продолжают идти по более убыточному пути. Между тем, в Комсомольске-на-Амуре ранее уже поднимался вопрос о создании единого оператора по закупке продуктов питания для нужд бюджетных организаций. Это бы позволило стабилизировать цены в течение года и поддержать необходимый ассортимент.