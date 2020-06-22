В Москве и Подмосковье объявлен «желтый+ уровень погодной опасности

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22 июня 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

дождь в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В понедельник, 22 июня, стало известно, что Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Данное предупреждение было сделано из-за возможности дождя и грозы.

Согласно последней информации синоптиков, погода в столичном регионе будет потенциальна опасна для здоровья граждан.

Подчеркивается, что предупреждение о грозе на территориях Москвы и Подмосковья будет действовать с 21.00 понедельника, 22 июня, до 21.00 вторника, 23 июня. Что касается предупреждения о дожде, то оно будет в силе с 09.00 вторника до 21.00 того же дня.