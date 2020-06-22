Экономист прокомментировал спорную ситуацию с переводом стрелок и часовыми поясами

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22 июня 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

будильник, pixabay.com

В июне биоритмы многих россиян сбиваются из-за разницы часовых поясов регионов, отсутствии деления на "летнее" и "зимнее" время и того, что солнце встает очень ранним утром, а заходит не слишком поздно.

10 лет назад в России было предложено сократить число часовых поясов и отменить сезонные переходы на летнее и зимнее время в связи с тем, что сложно управлять страной, в одном регионе которой люди просыпаются, а в другом в то же время спят крепким сном. Кроме того, подчеркивалось, что люди и животные из-за перемены времени испытывают стресс.

В 2011 году инициатива была реализована, однако уже через три года было решено с постоянного летнего времени перевести граждан на постоянное зимнее, а число часовых зон вновь увеличить. При любой перемене во времени жители того или иного региона были недовольны.

Доцент факультета финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Сергей Хестанов прокомментировал ситуацию. Эксперт сообщил kp.ru, что сейчас в быту и промышленности основное потребление электричества идет от приборов, использование которых никак не привязано к времени суток. Некоторые регионы в настоящий момент хотят иметь московское время, даже в тех случаях, когда они находятся заметно восточнее. Это дает предприятиям и организациям возможность эффективнее работать с партнерами из Москвы из-за отсутствия разницы во времени. При этом для жизни обычных людей это, безусловно, некомфортно, поскольку они зачастую не высыпаются и быстрее устают.