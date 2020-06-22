Дмитрий Песков рассказал, что портрет Путина в его кабинете сделан в Японии особой древней техникой

Стало известно, что портрет президента России находящийся в кабинете главы государства, сделан в Японии. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он отметил: портрет передали в одной из префектур Японии, сделали его особой древней техникой на рисовой бумаге.
А отвечая на просьбу прокомментировать, почему этот подарок лежит в кабинете Путина именно на диване, Песков сказал: «Потому что президент считает, что ему там место, это его личное пространство».
Ранее сообщалось: президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 22 июня, заявил, что для граждан страны память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, является абсолютно священной.