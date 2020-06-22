Путин: память о Великой Отечественной войне абсолютно священна

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 22 июня, заявил, что для граждан страны память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, является абсолютно священной.

Глава государства во время посещения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот", расположенного в подмосковной Кубинке, подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне "всегда с нами" – она дает людям силу служить своей стране.

Путин подчеркнул, что сейчас солдаты и офицеры достойно выполняют задачи по надежному обеспечению обороноспособности и безопасности своей родины.

В понедельник, 22 июня, в России отмечается День памяти и скорби. Ровно 79 лет назад после нападения фашистской Германии на Советский Союз началась Великая Отечественная война.