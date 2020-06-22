В Кремле сочли неверным тезис о несменяемости власти в России

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22 июня 2020, 12:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в понедельник, 22 июня, заявил что власть в стране меняется. В Кремле подчеркнули, что в данной сфере происходит постоянная ротация.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя поправку в конституцию, которая в случае принятия позволит ему баллотироваться на новый срок, подчеркнул, что иначе "года через два" на многих уровнях власти вместо нормальной работы будет происходить "рысканье глазами" в поисках преемников. "А нужно не поисками заниматься", – заметил глава государства.

Дмитрий Песков в свою очередь уточнил, что это не означает, что система не функционирует в условиях сменяемости власти. По словам пресс-секретаря российского лидера, происходит постоянный процесс ротации, который было бы неправильно не замечать.