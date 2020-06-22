В Подмосковье от коронавируса вылечились более 25 тысяч пациентов

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22 июня 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Salvatore Laporta/Keystone Press Agency

В Подмосковье от коронавируса нового типа с начала пандемии вылечились к настоящему моменту более 25 тысяч пациентов. Об этом заявили в оперштабе региона по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Уточняется, что в общей сложности на территории Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 25 036 пациентов.

В оперативном штабе в понедельник подчеркнули, что за прошедшие сутки в Подмосковье лечение от коронавируса нового типа завершили 1 238 человек. Все они были выписаны после получения отрицательных результатов исследования на COVID-19.