IT-специалист объяснил, как в жару защитить смартфон от самовозгорания

Аргументы Недели → Общество 13+

22 июня 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

смартфон, pixabay.com

IT-специалист Дмитрий Рябинин в рамках беседы с журналистами рассказал, как в жаркое время года не допустить перегрева аккумулятора смартфона, который в свою очередь способен привести к самовозгоранию.

Эксперт отметил, что перепады температур в любое время года крайне негативно сказываются на аккумуляторах гаджетов. Если зимой смартфон просто не будет заряжаться или отключится на морозе, то летом возможно возникновение самовозгорания, а это очень опасно.

Дмитрий Рябинин в беседе с Радио Sputnik уточнил, что в большинстве современных смартфонов есть особая система безопасности, отключающая гаджет при серьезном нагреве. Однако устройство может нагреваться и в выключенном состоянии. Именно поэтому владельцу необходимо следить, чтобы на корпус устройства не попадали прямые солнечные лучи. Кроме того, в жаркое время желательно менять чехол на смартфоне на менее плотный. Эксперт также посоветовал в жару не запускать на длительное время "тяжелые" приложения.

Если гаджет уже нагрелся, то его нельзя резко охлаждать, поскольку перепад температур способен "убить" устройство.