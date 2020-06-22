В Узбекистане число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекции превысило 6,3 тысячи

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22 июня 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Маска.Фото: pixabay.com

Число инфицированных COVID-19 в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 142 человека. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Всего с начала пандемии 19 пациентов скончались. Сейчас количество случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 6358.

По данным министерства, общее число выздоровевших после коронавируса возросло до 4377. В воскресенье из больниц были выписаны 87 человек. Сейчас на лечении находятся 1962 человека с коронавирусом нового типа, в том числе 15 - в тяжелом состоянии, трое - в крайне тяжелом.

Ранее сообщалось: в Германии за минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 537.