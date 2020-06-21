Что сказала вдова Игнатьева на похоронах экс-губернатора Чувашии

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21 июня 2020, 23:03 [ «Аргументы Недели» ]

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Вдова бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева Лариса Игнатьева обратилась к собравшимся проводить в последний путь ее мужа. Лариса Игнатьева, прощаясь с супругом, сказала, что он очень любил жизнь и хотел жить, потому "хватался до последних пор за ниточки, но не получилось".

По словам вдовы, он всегда и всем с радостью помогал. Друзьям и коллегам, хоронившим Игнатьева, Лариса Юрьевна дала напутствие: "Уважайте друг друга". У Михаила Игнатьева остались двое детей - сын Иван и дочь Мария.

Михаила Игнатьева после гражданской панихиды и отпевания похоронили на старейшем городском кладбище в Чебоксарах. Панихиду посетил и врио главы региона Олег Николаев. Он отметил, что Игнатьев имел большой опыт политической и общественной работы и еще многое мог бы сделать. Родным и близким чиновник выразил свои соболезнования, - сообщает "МК".

Михаил Игнатьев не дожил до суда с президентом РФ 12 дней.