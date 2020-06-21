Как читать платные статьи зарубежных СМИ

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21 июня 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Найден бытовой способ обходить ограничения, которые вводят зарубежные масс-медиа. Некоторые газеты и журналы закрывают возможность знакомиться с публикациями на бесплатной основе. Обойти ограничения можно при помощи медленного интернета.

Прочитать бесплатно на зарубежных медийных площадках публикации с ограничением доступа оказалось возможным благодаря слабому сигналу телефонной связи. Это выяснил корреспондент АН в ходе повседневной работы.

Блокировку публикаций осуществляет код, который прописан внутри странички. Специфика работы всемирной сети заключается в том, что страница сначала загружается в компьютер. Уже после загрузки начинает выполняться код блокировки.

При загрузке странички сначала появляется публикация. Потом запускается блокирующий код. Если сигнал связи слабый либо скорость интернет-соединения низкая, у пользователя появляется несколько секунд времени на то, чтобы скопировать текст полностью и потом прочитать при помощи любого другого приложения.

К слову, публикация про розыгрыш Трампа была написана на основе новости The New York Times. Прочитать текст полностью удалось благодаря именно низкому уровню интернет-соединения. На самом деле, газета заблокировала свободный доступ к статье.

ТАК ВЫГЛЯДИТ ПУБЛИКАЦИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПО ССЫЛКЕ НА НЕЕ