В Чебоксарах простились с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июня 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Игнатьев, фото: Nikolay Titov, globallookpress.com

В Чебоксарах в субботу, 21 июня, проводили в последний путь бывшего главу Республики Чувашия Михаила Игнатьева. Церемония прощания прошла в ледовом дворце "Чебоксары-Арена". После гражданской панихиды состоялось отпевание. После отпевания Михаила Игнатьева похоронили на городском кладбище в Чебоксарах

Проститься с Игнатьевым пришли врио главы республики Олег Николаев, представители правительства Чувашии, жители республики.

Михаил Игнатьев умер 18 июня в больнице в Санкт-Петербурге на 59-м году жизни после болезни.

Заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова сообщила, что бывший губернатор умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, - передает ТАСС.

Доктор рассказала, что Игнатьев "неоднократно обращался за медицинской помощью в 2019 году, а в феврале этого года поступил в центр в тяжелом состоянии". У него случился обширный инфаркт, сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов. Ситуация также усугублялась двусторонней пневмонией. По ее словам, в последний раз Игнатьев попал в клинику в мае.