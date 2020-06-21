Глава Калуги защитил танцующих в фонтане на площади Победы девушек в бикини: «Я не думаю, что здесь кто-то должен быть наказан»

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21 июня 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kaluganews.com

фото: фонтан, pixabay.com

Глава Калуги Дмитрий Денисов оправдал местных жительниц, которые танцевали в раздельном бикини в фонтане на площади Победы. По его словам, девушки «не хотели никого обидеть и в тот день было жарко».

Однако стоит отметить, что полуголые девушки танцевали в фонтане на фоне Георгиевских лент, которые являются символом Победы в Великой Отечественной войне. Пользователи раскритиковали распространённый в сети видеоролик, на кадрах которого они изображены.

«Понятно, что фонтан — не место для купания, но само событие искажается и рафинируется как-то ... Я уверен, что у них не было мотивации чьи-то чувства обидеть, было просто жарко. Ну что ж, проведём работу. Я не думаю, что здесь кто-то должен быть наказан … И если не было мотива принизить историческую память, то и стоит к этому событию относиться соответствующим образом», - высказал он.

Ранее в Сети появилось видео, с лежавшим мужчиной в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в городе Артеме.