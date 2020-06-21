Атташе посольства КНР в России генерал-майор Куй Яньвэй сообщил «АН» новые факты о пограничном конфликте с Индией

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21 июня 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели» ]

Куй Яньвэй

В интервью газете «Аргументы Недели» генерал-майор Куй Яньвэй сообщил о том, что 15 июня индийские военные серьезно нарушили договоренности обеих сторон, незаконно пересекли линию и напали на китайский персонал, произошло жестокое столкновение между пограничными силами обеих сторон, что привело к жертвам.

Истина такова: инцидент произошел на китайской стороне от линии разграничения и ответственность за все случившееся лежит на индийских военных. Пекин уже выразил решительный протест и строгое осуждение индийской стороне. Мы снова выдвигаем требование, чтобы Индия, согласно достигнутым договорённостям, строго ограничивала действия своих войск на линии контроля, не провоцировала какие-либо инциденты и не совершала односторонних действий, которые бы привели к осложнению ситуации в приграничных районах. Долина Галлеван находится на китайской стороне линии фактического контроля (ЛФК) в западной части китайско-индийской границы, - пояснил генерал-майор Куй Яньвэй.





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