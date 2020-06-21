Генерал-майор НОАК Куй Яньвэй: США являются главным источником проблем в АТР

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21 июня 2020, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]

Куй Яньвэй

Авиация США особенно часто пролетает вблизи Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря, демонстрируя своё военное присутствие, - заявил военный атташе при посольстве КНР в РФ генерал-майор Куй Яньвэй в интервью газете «Аргументы Недели».

США, направив свои авианосцы в АТР, демонстрируют свою силу и намерение сдержать быстрое развитие Китая, и его подъем, но все эти попытки безуспешны. Факты свидетельствуют о том, что США являются главным источником проблем в АТР, - подчеркнул он. Народно-освободительная армия Китая всегда принимала меры предосторожности, твёрдо стояла на страже государственного суверенитета и безопасности. Генерал так же сообщил, что в Пекине 11 июня вновь были выявлены лица инфицированные COVID-19. К 24 часам 19 июня в столице КНР всего было зарегистрировано 205 подтвержденных случаев заболевания. Принимаются самые решительные и строгие меры для должного сдерживания распространения эпидемии.

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