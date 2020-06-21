Московские врачи отмечают свой профессиональный праздник

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21 июня 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, PPI / globallookpress.com

Анастасия Ракова, вице-мэр российской столицы, поздравила московских врачей с Днем медицинского работника. Об этом она рассказала сегодня представителям СМИ.

Как отметила Ракова, в городе «всегда было развито оказание медицинской помощи - ведь в таком мегаполисе просто невозможно иначе». В Москве в настоящий момент работают в общей сложности 64 стационара, 60 подстанций скорой помощи и свыше 380 зданий поликлиник. Заместитель градоначальника констатировала, что на всех сотрудниках всех учреждений здравоохранения лежит непростая задача - сохранить здоровье москвичей. Только в поликлиники они обращаются за год более 100 млн раз, рассказала вице-мэр.

Анастасия Ракова подчеркнула, что 2020 год из-за вспышки коронавируса COVID-19 стал особенным для столичных медработников. По словам Раковой, в то время, когда город находился в режиме самоизоляции, столичное здравоохранение не останавливалось ни на минуту.

Вице-мэр отметила, что система здравоохранения выстояла даже в дни самой пиковой нагрузки благодаря тяжелому труду всех ее подразделений и конкретных людей. «Амбулаторное звено, стационары, служба скорой помощи, лабораторная служба сработали как единый организм», - заявила Ракова.

«Я хочу поздравить всех наших медицинских работников с праздником! Кто-то наверняка встречает его на работе, а кто-то - в кругу семьи. Я хочу сказать спасибо каждому врачу, фельдшеру, медсестре, лаборанту за их непростую работу. Спасибо за ваш труд и спасенные жизни!» - сказала заместитель градоначальника.

Алексей Хрипун, возглавляющий московский департамент здравоохранения, в свою очередь, проинформировал, что сегодняшний праздник объединяет свыше 180 тысяч столичных медиков.

Обращаясь к работникам сферы здравоохранения, Хрипун отметил, что они всегда находятся на передовой.

«”Спасибо, доктор!” – нет на свете человека, который бы не сказал эти слова искренней благодарности в адрес медицинских работников. Большое спасибо за ваш самоотверженный труд», - поблагодарил руководитель департамента.

Мэр Сергей Собянин поздравил медиков на своем персональном сайте и пригласил присоединиться к поздравлениям всех желающих. Подписать открытку можно на интернет-странице акции www.sobyanin.ru/den-medrabotnika-2020.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Мосгордуме высказались об идее массовой диагностики речевого развития детей.