Депутат МГД Русецкая рассказала об идее массовой диагностики речевого развития детей

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19 июня 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Депутат Московской городской думы Маргарита Русецкая рассказала в беседе с журналистами «Аргументы и Факты» о необходимости проведения массовой диагностики речевого развития детей в Москве, поддержав специалистов-филологов и логопедов, выступивших с такой инициативой.

По словам Маргариты Русецкой, выявление нарушений поможет организовать работу логопедов в школе, и как следствие, повысить успеваемость учеников начальной школы в изучении многих предметов, в частности, письма и чтения.

Маргарита Русецкая рассказала, почему эта диагностика необходима, как ее организовать и как должна меняться система образования для педагогов и для родителей, и почему данная инициатива возникла именно сейчас.

«Специалисты фиксируют эти проблемы давно. Еще 15 лет назад в нашей стране работала система, при которой логопеды в детских поликлиниках оценивали развитие речи ребенка в год, в три, в пять, семь лет. Этот пункт входил в перечень обязательных обследований. Если специалист выявлял какие-либо отклонения, ребенку предлагалось пройти специальную коррекционную программу: в той же поликлинике, в логопедических группах или же в специализированных образовательных организациях. Система работала весьма эффективно: ведь чем раньше выявляются проблемы в развитии речи, тем легче их исправить.

Сегодня логопедов в поликлиниках вы не найдете. С точки зрения закона все логично: сфера деятельности учителя-логопеда относится к образованию, и поликлиника как учреждение здравоохранения не может предоставлять образовательную услугу. Однако, с точки зрения соблюдения интересов и прав ребенка, ситуация складывается печально. Да, логопедические консультации сегодня предоставляются в городских и окружных центрах, родители могут записаться на прием и, дождавшись очереди, пройти диагностику. Услуга носит заявительный характер: то есть, если родитель обратил внимание, озаботился этой проблемой, записался на прием, привез ребенка к специалисту, то проблема будет выявлена», - рассказала Маргарита Русецкая.

Она обратила отдельное внимание на то, насколько важно максимально быстро обратить внимание на речевые нарушения детей для их нормального развития и социализации.

«Да, при сегодняшней распространенности и вариативности речевых нарушений родителям очень трудно понять: нормально развивается речь их ребенка или есть трудности. Нередкой является ситуация: ребенок к окончанию младшей школы погряз в двойках, хотя родители видят — он неглупый, усидчивый, старательный. Но ничего не получается. Тут только его приводят к специалисту, и выявляются причины этих школьных проблем — нарушения в развитии речи. Фонетические, фонематические, лексико-грамматические, которые препятствуют успешному овладению чтением и письмом, а как следствие — и всеми другими школьными предметами. Двоек можно было бы избежать, если эти нарушения были выявлены своевременно, оказана логопедическая помощь. Ребенку нужна особая программа занятий по развитию навыков звукового анализа, коррекция произношения звуков родного языка, развитие связной речи. Не поздно обратиться к специалисту и в третьем, и в четвертом классе и преодолеть эти трудности, но чем позже — тем сложнее будет проходить процесс коррекции, да и учебная мотивация у такого ребенка уже не та: он привык быть неуспешным», - отметила депутат.

Маргарита Русецкая также обратила внимание и на то, почему важна именно массовая диагностика.

«Сейчас специалисты, оценивая результаты ОГЭ по русскому языку в 9-м классе, выявляют четкую тенденцию. Около трети детей, которые сдают экзамены, не могут выполнить задания на составление рассказа на заданную тему, 60% допускают в устном экзамене речевые ошибки — это данные Рособрнадзора. Неоднократно специалисты среди причин низких баллов на ЕГЭ также называли проблемы в развитии речи. Ребенок знает правила и теоремы, но применить их не может, потому что не умеет работать с текстом, не понимает условия задачи. Корни у этой проблемы именно в особенностях речевого развития, которые можно было выявить и скорректировать в раннем возрасте, еще до школы. Такие вещи часто происходят незаметно для родителей: можно не заметить, что ребенок путает на слух схожие звуки, например, ш и с, не знает, как, какими буквами обозначить их на письме. Для родителей или для педагога в обычной школе — это случайность, невнимательность ребенка. Для логопеда же — это индикатор нарушения речи и повод серьезно присмотреться к другим особенностям ребенка.

Я приведу данные: сейчас, по данным Министерства просвещения, 56% младших школьников имеют те или иные нарушения речевого развития. За девять лет в школе у кого-то проблемы уходят в результате занятий в школе, кому-то помогают репетиторы и частные учителя. Но минимум треть детей, которые могли бы иметь прекрасные результаты, просто остаются без внимания. Именно поэтому диагностика должна быть не выборочной, а массовой и на регулярной основе. Каждый ребенок имеет право на равные условия обучения, а речь — это главный инструмент получения знания!», - отметила Маргарита Русецкая.

Она добавила, что важно, чтобы процедура была максимально простой и оказалась в рамках образовательной программы.

«Дважды в год, в мае и сентябре, начиная с 2,5-3 лет нужно оценивать речевое развитие каждого ребенка и оперативно доводить информацию до родителей, предоставлять возможность их преодоления — рассказывать, какие специальные программы, занятия нужны», - сказала она.

Как подчеркнула Маргарита Русецкая, важно преодолеть негативное отношение к этой проблеме, так как сегодня многие родители сопротивляются переводу детей в спецгруппы или спецшколы, боясь, что обучение в таком учреждении — крест на будущем ребенка.

«Сейчас важно понять, что нарушение речевого развития — это не болезнь, а вариант детского онтогенеза, причем, довольно распространенный. Нам, родителям, порой трудно признать, что нашим детям требуется особая помощь. Они же у нас самые лучшие! И это очень правильная родительская позиция. Однако всегда нужно действовать в интересах ребенка. Речь — основа для всего обучения, это основа профессиональной и личной коммуникации. Именно речевые компетенции дают сегодня максимальные конкурентные преимущества и в школе, и на рынке труда.

Поэтому очень важно расставить приоритеты. Например, не спешить с изучением иностранных языков, а уделить должное внимание речевому развитию на родном языке. А чтобы получить такую помощь, не надо никуда переводить ребенка, менять школу. Логопедические занятия должны быть предоставлены ребенку в его образовательном комплексе. Для этого у наших школ и детских садов есть все возможности», - посоветовала депутат.

Маргарита Русецкая добавила, что логопедические программы — это, как правило, индивидуальное обучение. Но проблемы развития одного конкретного ребенка можно исправить, занимаясь по особой программе, но в обычном режиме, в классе и на 25 человек, если учитель работает с логопедом.

«Традиционно, логопедическая помощь предоставляется во внеурочное время. Ребенок посещает два-три занятия в неделю индивидуально или в составе малокомплектных групп. Чтобы преодолеть фонетико-фонематическое нарушение речи, нужно не менее года таких занятий.

В среднем один специалист может добиться хороших результатов при работе с 20-25 школьниками в течение года. В московских школах у нас не редкость 10 и более параллелей первых классов ежегодно, это 200-300 и более детей. И практически каждому второму нужна та или иная помощь! По самым скромным оценкам нам потребуется в три раза больше логопедов, чем сейчас привлекают к работе в школах. Тогда, уверена, можно ожидать других, более высоких результатов и контрольных работ в 4 классе, и ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку», - поделилась Маргарита Русецкая.

Она отметила, что сегодня пока что остаются вопросы к качеству работы педагогов и впереди предстоит большая работа по воплощению данной инициативы в жизнь.

«Эти вопросы родителей мы при разработке инициативы принимали во внимание. Важно отметить, что на качестве работы сказывается в первую очередь перегруженность логопеда. Если в штате образовательного учреждения будет не один-два специалиста, а по реальным потребностям конкретной школы или сада, вопросов будет меньше. Массовая речевая диагностика и постоянный мониторинг позволят директорам школ своевременно формировать штатное расписание на будущий учебный год. Уже в мае руководитель будет знать, сколько у него детей, которым потребуются логопедические занятия, начиная с сентября.

Для отслеживания каждого ребенка предлагается создать профиль речевого развития: он позволит как организовать общий мониторинг, так и отслеживать каждого ученика — какую программу и в каком объеме нужно дать ребенку. Такой профиль поможет и родителям отслеживать изменения. Он может быть дополнен вопросником для семей, которые хотели бы самостоятельно оценить эффект от дополнительных занятий. Реализовать это можно на платформе МЭШ.

Потребуется и повышение квалификации педагогических коллективов. Принимая во внимание, что в школы приходят почти 60% детей с теми или иными проблемами в развитии речи, нужно обучить всех воспитателей, учителей распознавать признаки этих отклонений. Такой курс может занимать 5-6 часов с прохождением онлайн и его также нужно внедрить в систему повышения квалификации московских педагогов. Программу обучения логопедов также необходимо расширять: сегодня специалистов готовят по программам педагогического бакалавриата, и, к сожалению, из перечня предметов исключили медицинские дисциплины. Изучение физиологии, нейрофизиологии нужно вернуть в программу подготовки и повышения квалификации логопедов.

Для того чтобы воплотить эту инициативу в жизнь, нам предстоит большая работа. Но без нее нельзя. В Москве прекрасные, оборудованные по последнему слову техники школы. Однако кто сможет учиться в этих классах, если мы не можем дать детям главный инструмент обучения — родную речь? Большинство детей просто не смогут воспользоваться этими возможностями. Это надо менять», - заключила она.