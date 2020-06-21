Как принуждают голосовать за Конституцию кнутом и без пряника. Часть 2. Без вины виноватые

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21 июня 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

Недавно мы писали о том, как в Кирове пытались вынудить работников поликлиники №7 голосовать за поправки в Конституцию. Проверку Прокуратура провела. Вынесли главврачу предостережение. Но ему ведь приказ тоже пришел. И не откуда-то, а прямо сверху. Тогда там почему проверку не провели?

После нашей публикации и обращения врача из Кирова Константина Копанева в Прокуратуру, на сайте последней появился отчет о проверке:

«Прокуратура Кировской области объявила предостережение о недопустимости нарушения прав участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России.

Прокуратура Кировской области на основании публикации средств массовой информации и поступившего обращения провела проверку информации о нарушении прав участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России, связанном с принуждением к досрочному голосованию и использованием административного ресурса.

Установлено, что руководителям структурных подразделений Кировского клинико-диагностического центра поступили письменные противоречащие действующему законодательству требования об организации досрочного участия работников трудовых коллективов в голосовании, о предоставлении в последующем подтверждающих сведений.

По результатам проверки прокуратурой Первомайского района города Кирова и.о. главного врача Кировского клинико-диагностического центра объявлено предостережение о недопустимости нарушений избирательных прав граждан». Поддержите издание Оформите годовую подписку

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Казалось бы, среагировали, спасибо. Вот только разве же предостережение это было нужно Александру Старикову, исполняющему обязанности главврача КОГБУЗ «Кировского клинико-диагностического центра», выписывать? Он ведь совершенно не причем, инициатива о принуждение работников идти голосовать вместе с членами семьи шла не от него. Почему тогда стрелки перевели и к ответственности привлекают Старикова, а не «неизвестных» из правительства Кировской области, которые эти письма счастья рассылали? Главврач права граждан нарушить не пытался, он получил приказ, а разбираются и предупреждают почему-то именно его. Почему?

Нашли крайнего? Но разве же проблема с тем, что все это вообще происходит, решится? Или Прокуратура предупреждение выносить тем, кто все это организовал не может и не хочет? Жаль, если так. Но мы продолжаем надеяться на то, что настоящих виновных все-таки найдут и привлекут к ответственности.

Напоминаем, что требовали «сверху» провести собрание и обеспечить явку всех работников вместе с членами семьей на голосование за поправки в Конституцию. Это нарушение Конституционных прав. И права не голосовать вообще, выражая этим свою гражданскую позицию, в том числе.