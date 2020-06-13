Как принуждают голосовать за Конституцию кнутом и без пряника

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июня 2020, 00:05 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Фото: соцсети

Обратился к нам в редакцию врач из Кирова. Работает в КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический центр», поликлиника № 7. Историю рассказал для российских реалий неудивительную, но снова разочаровывающую. Пришло заведующему подразделения, говорит, 11 июня письмо счастья: всех подчиненных массового отправить на голосование по поправкам к Конституции. Порядок добровольно-принудительный.

Содержание письма было следующим:

«Добрый день, уважаемые заведующие! Необходимо провести собрание в ближайшее время со всеми сотрудниками Ваших подразделений с целью доведения до них прилагаемой информации! По итогам собрания необходимо собрать информацию, кто из сотрудников в какой день идет голосовать в период с 25.06.2020 по 30.06.2020! Информацию о количестве сотрудников вписать в прилагаемую таблицу в графу «План». Графу «Факт» не заполнять. На 01.07.2020 никого не планировать к голосованию. Все должны проголосовать в период с 25.06.2020 по 30.06.2020 г. Заполненные таблицы прислать на электронную почту отдела кадров до 14.00 16.06.2020 г. Далее нужно будет отчитываться ежедневно вечером, начиная с 25.06.2020 г., о количестве проголосовавших в данный день также на электронную почту отдела кадров! Поддержите издание Оформите годовую подписку

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Документы прикрепили к письму занимательные: там и методичка, в которой сказано провести собрание и в добровольно-принудительном порядке отправить работников и членов их семей голосовать за Конституцию 2020 года, и четкое расписание того, кто когда и в какой час должен пойти выбрать поправки, и даже перечень преимуществ будто бы еще не принятых законов.

Методические рекомендации

Формы голосования

Таблица выполнения плана

Многие такому развитию событий оказались недовольны, мол, зачем это все? А сверху тут же позвонили и сказали: надо! Рассылка, естественно, массовая, и позвольте нам такую вольность, но вот кажется, что не в одном только Кирове дела так складываются.

Подумалось, нельзя ведь заставлять человека голосовать! Выборы – это волеизъявление граждан, поэтому каждый сам должен принимать решение, участвовать ему или нет. Наказывать за то, что кто-то принимает нейтральную позицию и принуждать – несправедливо. И это как минимум! Принуждать к выбору никто и никого не имеет права!

Обратились к юристам, они побольше нашего в этом понимают… Связались с нашим добрым другом адвокатом и членом совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России Геннадием НЕФЕДОВСКИМ. Спрашиваем, дескать, законно сие действо али нет? И что начальникам-то делать, если указ сверху пришел? Он ответил: «Избирательное право — это не обязанность, а прежде всего право гражданина. Когда мы говорим о возможном принуждении, это нарушает Конституцию России. Потому что, когда речь о свободном волеизъявлении, никакого принуждения быть не может. Тем более, что некоторые граждане своим отказом от участия в выборах тоже выражают свою гражданскую позицию и выполняют свой гражданский долг. И делают это так, как считают нужным.

Если на гражданина оказывается явное давление со стороны работодателя по поводу явки на выборы, или работодатель получил от каких либо госструктур письменное ультимативное указание о принудительной явке на выборы или референдум своих подчиненных, нужно немедленно обращаться в Прокуратуру РФ в обязанности которой входит соблюдение законности в стране и на выборах в частности. Необходимо требовать провести проверку в отношении отдельных лиц или структур, которые попирают законные права наших граждан данные им Конституцией РФ!»