В России за сутки умерли 109 человек с COVID-19

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21 июня 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: служба дезинфекции, pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что в России за минувшие сутки скончались 109 пациентов с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно в воскресенье, 21 июня.

«За последние сутки подтверждено 109 летальных случаев... За весь период по России умерло 8 111 человек», - уточнили в ведомстве.

При этом в Москве за сутки от COVID-19 умерли 32 человека, в Московской области и Нижегородской областях – 5, в Санкт – Петербурге – 26 и в Свердловской области – 1.

Ранее сообщалось, что за сутки от коронавируса в России полностью выздоровели 5 119 человек. 7728 - заразились.