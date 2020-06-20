Для России главным звеном в завоевании статуса мировой державы является сильная экономика

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20 июня 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Чварков

Академик, генерал-лейтенант Сергей Чварков в эксклюзивном интервью для газеты «Аргументы Недели» подчеркнул, что Россия может добиться статуса мировой державы только имея сильную экономику.

Кроме того, он отметил, что с Запада традиционно исходили основные угрозы суверенитету России, а Востоком она прирастала. Но, с другой стороны, расширение НАТО и Евросоюза на восток к западным границам России не так опасно, как рост ее уязвимости от мощи и претензий Китая и Японии. В Сирии и на Ближнем Востоке, по его мнению, Иран продолжит политику экспансии шиитского ислама. Также, возможен выход Катара из ОПЭК и рост его интереса к сирийским маршрутам транспортировки газа и газопроводам, которые находятся в хорошем состоянии, несмотря на войну. Это несет угрозу экономическим интересам России. А Турция, в определенной степени готовится к аннексии севера Сирии.