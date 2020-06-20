Академик Чварков: Россия должна вернуть себе статус мировой державы не только в военном, но и в экономическом отношении

Аргументы Недели → Интервью 13+

20 июня 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

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Собеседник «АН» академик , член президиума Академии военных наук РФ, академик Международной академии информатизации образования, член-корреспондент Российской академии естественных наук, кандидат технических наук, доктор военных наук, профессор, ветеран боевых действий, специалист в области управления, информационного обеспечения, информационной безопасности, военного искусства, генерал-лейтенант Сергей Чварков.

- Сергей Васильевич, с какими угрозами предстоит столкнуться России?

Исторически сложилось так, что с одной стороны, с Запада традиционно исходили основные угрозы суверенитету России, а Востоком она прирастала. Но, с другой стороны, расширение НАТО и Евросоюза на восток к западным границам России не так опасно, как рост ее уязвимости от мощи и претензий Китая и Японии.

Однако, ориентация России на Запад за всю ее историю ни разу не давала существенных преференций, кроме войн и нашествий. В настоящее время мало, что изменилось. Серьезной угрозой продолжает оставаться Украина, а учитывая объемы «инвестиций» со стороны Америки и ЕС эта проблема в обозримом будущем сохранится. В конце 2020 – начале 2021 г. вполне возможно обострение ситуации вокруг Крыма и на Донбассе.

В перспективе возможно обострение ситуации в Арктической зоне РФ, связанное с попытками США и НАТО «продемонстрировать» свои права на Северный морской путь и попытаться войти в территориальные воды РФ. Возможны войны за ресурсы, в том числе за пресную воду. Сегодня вокруг России размещены 29 баз США и НАТО.

Борьба за обладание информационными ресурсами и необходимости их защиты актуализировала, как никогда ранее, проблему информационной безопасности, решение которой невозможно обеспечить в одностороннем порядке. Вместе с тем позиция США и их партнеров по НАТО не позволяет найти позитивное решение этой глобальной проблемы.

Есть еще одна проблема, также имеющая международное значение - дефицит доверия и взаимной ответственности государств, и, особенно, государств членов Совета Безопасности ООН при решении вопросов обеспечения глобального мира и безопасности. Поэтому пока явных перспектив в стабилизации отношений между Россией с одной стороны, США и ЕС – с другой.

Ситуация в Европе трудно прогнозируема, но вполне возможно начало постепенной дефрагментации ЕС и раздела Украины. Польша, стремясь «отработать» вливания США будет проявлять в этом вопросе особую активность. В случае «парада суверенитетов» на Украине в процесс активно включатся Венгрия и Румыния, претендуя на ранее принадлежавшие им территории. Сложно прогнозируемо будущее Беларуси. Возможно продолжение развертывания войск территориальной обороны НАТО и элементов глобальной ПРО на границах с Республикой Беларусь и Российской Федерации. Польша предусматривает поэтапное повышение расходов бюджета на оборону до 2,5% к 2030 году.

Создавая уникальные системы вооружений, такие как гиперзвуковые ракеты, крылатые ракеты с ядерной установкой и беспилотные подводные аппараты и др. Россия обеспечивает, прежде всего, требуемый уровень обороны, стратегической стабильности и защищенности от возможных устремлений «партнеров» по дестабилизации направленного развития страны и союзников. На повестке дня важнейшая задача – Россия должна вернуть себе статус мировой державы не только в военном, но и в особенности экономическом отношении.

- Какие неприятности доставляет и готовит нам США?

В настоящее время США проводят различные операции в 76 странах мира, а это 39% от общего количества независимых государств мира. В конфликтах последних десятилетий более 1 млн. убитых, 21 млн. беженцев только в Афганистане, Ираке, Пакистане и Сирии. С 2001 года по настоящее время Америкой потрачено на войны более 6 трлн долл.

Анализ результатов внешней политики США в последние годы показывает, что вектор их очевидного приоритета находится в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авторитет самой развитой экономики мира держится на штыках самой мощной армии планеты. Но, силовая доминанта не всегда приводит к реализации устремлений империй. Поэтому курс США на силовое решение вопросов в политике, экономике, дипломатии, демографии рано или поздно приведет к обрушению этого курса, как внутри страны, так и вне ее. А то, что начало центробежным процессам положено – становится понятным уже сейчас. Стремление США выйти из ряда международных договоров на самом деле не несет для России чрезвычайной угрозы.

- Как будут развиваться события в Сирии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке?

Решающая роль будет принадлежать развитию событий в Сирии, Иране и Ливии. Уход России с Ближнего Востока до стабилизации ситуации в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии приведет к утрате с трудом восстановленного авторитета РФ в регионе, обострит террористическую угрозу на Ближнем Востоке и Северной Африке и приведет к нагнетанию ситуации в Центральной Азии.

Возможен выход Катара из ОПЭК и рост его интереса к маршрутам транспортировки газа и газопроводам, которые в Сирии, несмотря на войну в хорошем состоянии. Это несет угрозу экономическим интересам России. Турция, возможно готовится к аннексии севера Сирии.

Иран будет продолжать в регионе политику экспансии шиитского ислама, решительно блокируя все внутренние выступления оппозиции и давая достойный отпор всем внешним угрозам. Конфронтация с Израилем и Саудовской Аравией будет нарастать, однако сдерживающим фактором будет позиция России. Шиитские формирования продолжат действия в Сирии, главным образом в нефтеносных районах и на маршрутах транспортировки нефти и газа. Возможно тайное соглашение между Ираном и Сирией по вопросам транспортировки углеводородов, что несет в себе серьезную угрозу интересам России – этого допускать нельзя. Активизация шиитской милиции и КСИР возможна на юге Сирии, особенно в случае ухода американского контингента из Ат-Танфа. Цель – создание «шиитского коридора» через территорию Ирака при поддержке местных шиитов, для облегчения военной логистики. Глобальная цель - формирование «шиитского полумесяца» на Ближнем Востоке и расширение сферы влияния Ирана. По мере нарастания шиитской «экспансии» в сирийском государстве долевое участие Ирана в судьбе Сирии будет возрастать.

- Как будут развиваться события в Центрально-Азиатском регионе ЦАзР?

Продолжится исход террористов из Сирии и Ирака в Афганистан. И это серьезная проблема для Центральной Азии. Выступления исламистов возможны в апреле – июне 2021 года. Военная безопасность и готовность к обороне рубежей государств ЦАзР находится на низком уровне. Например, безопасность Туркмении зависит от строительства трубопровода ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия). Затраты на него оцениваются в 10 млрд долл. Все указанные страны выступают гарантами безопасности проекта и самой Туркмении. Но, противником этого энергетического коридора является Иран. Кроме того, через Туркмению международные ОПГ, проводят основной поток наркотиков из Афганистана и Пакистана в страны СНГ и через Россию - в Европу.

В Таджикистане несколько региональных групп: ленинабадская (ходжентская, согдийская) группа, кулябская группа, гиссарская (гармская) группа, памирский (горно-бадахшанский) клан оказывают прямое влияние на экономические и политические процессы в стране. Интересна ситуация с исмаилитами Горного Бадахшана, которые активно поддерживаются принцем Ага-ханом IV, выделяющим значительные денежные средства для различных образовательных, гуманитарных, религиозных и культурных проектов. Ага-хан IV имеет самые тесные связи с королевской семьей Великобритании, большой авторитет в Пакистане, Афганистане, является для исмаилитов «живым богом на земле».

Важный момент. На протяжении двух последних лет в СМИ государств региона упорно муссируется слух о том, что Турция, Азербайджан, Киргизия и Монголия сформируют Объединенную армию тюркского мира - Евразийские военные силы как прямой аналог НАТО для тюркского мира с базовым субъектом - турецкой жандармерией. Данный вопрос требует усиленного мониторинга и анализа. Руководство Монголии категорически отрицает участие в этой программе и реальная ситуация это подтверждает. Вполне возможно, что это информационный фейк.

- Как будет складываться обстановка в АТР и отношения КНР, РФ и США?

США подогревают конфликты на границах КНР: в СУАР, Тибете, Гималаях и в Гонконге. Но, прежде всего, следует ожидать обострения ситуации в Южно-Китайском море, где столкнулись интересы США и КНР. Здесь между ними в 2020-2021 годах возможны конфликты, в том числе и вооруженные. Америка пока не может определить четко, где же все-таки место Китая на шкале между категориями «союзник» и «противник».

США, иногда обостряя ситуацию до критической, следуя курсом затяжной экономической войны, все-таки понимают, что их собственная экономика к этому не готова. Американская оборонная промышленность не может обойтись не только без китайских редкоземельных металлов для электроники и химических веществ для ракетной техники, но и без некоторых комплектующих для оборонных систем.

В ближайшей перспективе транспортировка грузов из Китая, Кореи, Японии, стран Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу станет не менее важным аспектом роста экономики, чем природные ресурсы. Но, к 2050 г. дефицит пресной воды может стать проблемой для Китая.

Анализируя складывающуюся геополитическую ситуацию на планете, следует признать, что будущее мира, в ближайшей и среднесрочной перспективе будут определять отношения между США, Китаем и Россией. Вместе с тем, обеспечение стратегической стабильности сегодня актуализирует необходимость учета интересов всех государств, обладающих не только ядерными технологиями, но и современными средствами ПВО и ПРО, высокоточными ракетными комплексами дальнего и среднего действия, гиперзвуковыми ракетами, разнотипными средствами РЭБ и информационного воздействия. Возрастает роль и значимость применения невоенных мер, нетрадиционного оружия и оружия на новых физических принципах. По-новому следует оценивать и вирусную угрозу. Стратегическому сдерживанию, как, впрочем, и вооруженной борьбе становится присущ пространственный многовекторный характер. На этом фоне Китай наращивает инвестиции в крупные научные программы и программы вооружения, укрепляет свою оборону и армию, развивает промышленность и технологии, стремится к поддержанию стратегической и экономической стабильности, распространяет свое экономическое влияние на Азиатский и Африканский континенты.

Успехи Китая в развитии Военно-морских сил НОАК по оценкам экспертов в среднесрочной перспективе могут позволить опередить ВМС США и по численности, и по огневой мощи.