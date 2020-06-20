В Сочи за сутки скончались два человека с выявленным у них коронавирусом

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20 июня 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sochi24.tv

фото: pixabay.com

За прошедшие сутки, по данным оперштаба на субботу, 20 июня, в Сочи скончались два пациента, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Скончались два мужчины - пациенты городской инфекционной больнице №2. Одному было 63 года, второму - 82.

63-летний житель Сочи болел тяжело, в больнице одну из двух недель был подключен к ИВЛ. У него подтвердилась тяжёлая форма COVID-19. У инфицированного заболевание сопровождалось сердечно-сосудистыми заболеваниями и желчнокаменной болезнью.

82-летний мужчины с коронавирусом и пневмонией был подключен к аппарату ИВЛ три недели. У него были болезни сердца и сахарный диабет.

Всего за сутки в Краснодарском крае от коронавируса скончались три человека. 73-летний мужчина – умер в Лабинской ЦРБ.

Всего в Краснодарском крае в период пандемии скончались 60 зараженных коронавирусной инфекцией.

В программу диспансеризации могут включить тестирование на коронавирус.