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Украинец обрадовался положительному тесту на covid и поехал на заработки

, 21:52 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Украинец обрадовался положительному тесту на covid и поехал на заработки
фото: pixabay.com

Молодой украинец обрадовался положительному результату теста на коронавирус. Он отправился на заработки за границу.

Инцидент произошел на границе Украины и Словакии. 20-летний парень из Закарпатья пытался выехать из Украины через пункт пропуска «Малый Безеный — Убля». Пограничники его проверили и тут выяснилось, что парень болеет коронавирусом.

«Пограничники сказали ему, что у него положительный тест на коронавирус», — рассказал один из украинских журналистов в социальных сетях: «Парень ответил: «Да у меня положительный тест, а я знаю с детства, что позитив — это хорошо, а негатив— плохо, поэтому ничего не выдумывайте и пускайте меня за границу».

Заробитчанина в Словакию не пустили. С пункта пропуска его забрала скорая. Всю смену пограничников направили на самоизоляцию. Она продлится 14 дней.

Пандемия продолжает бушевать во всем мире. Накануне в Бразилии врачи выявили больше 55 новых случаев заражения за один день. Теперь там насчитывается больше миллиона заразившихся коронавирусом.

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