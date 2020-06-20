В нескольких регионах Сибири и Урала в ночь на 21 июня синоптики обещают заморозки

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20 июня 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил в субботу, 20 июня, что будущей ночью в нескольких областях Сибири и Урала возможны заморозки.

По прогнозу синоптиков, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае в ночь на воскресенье, 21 июня, температура воздуха может понизиться до минус двух градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ отметил, что в разгар лета такие понижения температур "нечасто встречающийся процесс".

В Москве, как рассказали "Аргументам недели" жители района Чертаново, выпал крупный град. Автовладельцы опасались, как бы льдинки машины не побили.

Синоптики предупреждали о ливнях, грозе и граде в столице. Гидрометцентр в субботу, 20 июня, объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вечера.