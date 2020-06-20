В Москве и области объявлен «желтый» уровень опасности

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20 июня 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

фонтан в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гидрометцентр в субботу, 20 июня, объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области до сегодняшнего вечера. Согласно последней информации, это связано с порывистым ветром.

Подчеркивается, что предупреждение о порывистом ветре будет действовать до 22.00 20 июня в Москве и 23.00 20 июня в Московской области

Ранее сегодня московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе, граде, дожде, а также сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду на территории города.