На Москву в субботу обрушатся грозы и град

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июня 2020, 09:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МЧС России по Москве

пасмурная Москва, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Московский главк МЧС утром в субботу, 20 июня, распространил экстренное предупреждение о грозе, граде, дожде, а также сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду на территории города.

Предполагается, что с 11.00 субботы на Москву обрушится дождь, местами сильный, а также гроза и град.

Сотрудники МЧС в связи с этим призывают граждан по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях. Если это невозможно, то следует соблюдать дистанцию и скоростной режим. Во время грозы нельзя находиться рядом с водоемами. Не следует также прятаться под деревьями.