Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин счел нужным сохранить доплаты медикам до конца лета

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Путин счел нужным сохранить доплаты медикам до конца лета
Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Российский президент Владимир Путин заявил, что дополнительные выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными, необходимо сохранить еще на два месяца, до конца лета.

«Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», - сказал глава государства.

Также Владимир Путин считает нужным поощрить ординаторов, аспирантов и студентов, которые помогали в больницах. Президент обратился к правительству с просьбой разработать соответствующие льготы и преференции.

АБ

В мире

Die Welt пишет, как Россия обойдет санкции США и сможет достроить «Северный поток-2»

Die Welt пишет, как Россия обойдет санкции США и сможет достроить «Северный поток-2»

Немецкая газета Die Welt написала, как Россия после новых санкций, которые в июне разработали США, сможет завершить реализацию проекта «Северный поток-2». У судна «Академик Черский» новый собственник.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью