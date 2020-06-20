Путин счел нужным сохранить доплаты медикам до конца лета

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20 июня 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Российский президент Владимир Путин заявил, что дополнительные выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными, необходимо сохранить еще на два месяца, до конца лета.

«Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», - сказал глава государства.

Также Владимир Путин считает нужным поощрить ординаторов, аспирантов и студентов, которые помогали в больницах. Президент обратился к правительству с просьбой разработать соответствующие льготы и преференции.