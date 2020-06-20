Путин счел нужным сохранить доплаты медикам до конца лета

Российский президент Владимир Путин заявил, что дополнительные выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными, необходимо сохранить еще на два месяца, до конца лета.
«Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», - сказал глава государства.
Также Владимир Путин считает нужным поощрить ординаторов, аспирантов и студентов, которые помогали в больницах. Президент обратился к правительству с просьбой разработать соответствующие льготы и преференции.