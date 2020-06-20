Путин заявил, что эпидемия COVID-19 в России отступает

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 20 июня, в рамках встречи с медицинскими работниками в формате видеоконференции заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране отступает.
Глава государства подчеркнул, что коронавирус нового типа начинает отступать благодаря усилиям всего российского общества, ответственности граждан РФ и героической работе отечественных медиков. Путин, однако, заметил, что борьба с COVID-19 продолжается.
Ранее сегодня российский лидер выразил надежду на скорое появление вакцины от коронавирусной инфекции.