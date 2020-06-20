Путин заявил, что эпидемия COVID-19 в России отступает

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20 июня 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 20 июня, в рамках встречи с медицинскими работниками в формате видеоконференции заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в стране отступает.

Глава государства подчеркнул, что коронавирус нового типа начинает отступать благодаря усилиям всего российского общества, ответственности граждан РФ и героической работе отечественных медиков. Путин, однако, заметил, что борьба с COVID-19 продолжается.

Ранее сегодня российский лидер выразил надежду на скорое появление вакцины от коронавирусной инфекции.