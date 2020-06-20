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Адвокат семьи Сергея Захарова объяснил, почему родные погибшего не хотят брать у Ефремова деньги

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Адвокат семьи Сергея Захарова объяснил, почему родные погибшего не хотят брать у Ефремова деньги
Фемида. Фото: pixabay.com

Адвокат семьи Сергея Захарова объяснил, почему родственники погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым водителя отказываются принимать от актера деньги.

«Наверное, господину Пашаеву так хочется видеть и говорить, что семья хочет "заработать". Если люди отказались, это не значит, что они торгуются. Люди просто не хотят брать деньги от Ефремова», - заявил адвокат Александр Добровинский.

Он добавил, что принимать деньги от Ефремова отказались вдова, сын и брат погибшего мужчины. Добровинский допускает, что семья намеревается предъявить Ефремову гражданский иск.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер больше не будет предлагать компенсацию, а сумма выплат определится в суде.

АБ

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