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Представители Ефремова больше не намерены предлагать семье погибшего компенсацию

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Представители Ефремова больше не намерены предлагать семье погибшего компенсацию
Михаил Ефремов, Zamir Usmanov/Russian Look

Юридические представители знаменитого актера Михаила Ефремова, который стал виновником ДТП, после которого погиб человек, больше не намерены предлагать семье Сергея Захарова денежную компенсацию.

Адвокат артиста Эльман Пашаев уточнил, что неоднократно пытался связаться с родными Сергея Захарова. Юрист уточнил, что беседовал с братом погибшего в ДТП, который является адекватным человеком и который хотел бы получить денежные средства. Он, однако, ссылается на своего представителя, от которого якобы требуется некое разрешение. Из-за этого человека в семье в настоящий момент ведется внутренняя борьба за компенсацию и устраивается "грязный театр".

Пашаев подчеркнул, что семья Захарова могла бы получить достаточно большую сумму, однако выбрала позицию манипуляторов. По словам адвоката, в таком случае размер компенсации будет определять суд.

ЕТ

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