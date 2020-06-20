Источник: экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

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20 июня 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

актер Михаил Ефремов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В субботу стало известно, что психиатрическая экспертиза признала актера Михаила Ефремова, обвиняемого в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом, вменяемым.



Согласно последней информации осведомленного источника в правоохранительных органах, артист действительно недавно проходил психолого-психиатрическую экспертизу, после которой был признан вменяемым.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов, находившийся за рулем в состоянии опьянения, на Садовом кольце выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с отечественным автомобилем. Водитель второй машины впоследствии скончался в больнице от полученных травм. Актеру грозит до 12 лет колонии.